Gino İnfantino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino İnfantino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gino İnfantino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gino İnfantino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gino İnfantino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino İnfantino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gino İnfantino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino İnfantino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino İnfantino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino İnfantino 19 Mayıs 2003 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino İnfantino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gino İnfantino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gino İnfantino'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gino İnfantinoboyu ve yaşı kaç

Gino İnfantino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gino İnfantino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gino İnfantino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino İnfantino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2021 yılında Rosario Central

Gino İnfantino kimdir

Gino İnfantino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino İnfantino şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Gino İnfantino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gino İnfantino nereli

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