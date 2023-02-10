Gino Olguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Olguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Olguin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino Olguin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino Olguin 13 Mart 2000 tarihinde Santa Rosa, La Pampa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino Olguin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gino Olguin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gino Olguin'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gino Olguin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gino Olguin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gino Olguin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino Olguin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında V.Dálmine II

1 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında Villa Dálmine

Gino Olguin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino Olguin şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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