Gino Vivi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Vivi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Vivi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gino Vivi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gino Vivi 20 Aralık 2000 tarihinde San Rafael de Escazú şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Gino Vivi Quesada şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gino Vivi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Gino Vivi'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gino Vivi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gino Vivi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında UCF Knights
21 Aralık 2022 yılında Los Angeles
Gino Vivi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gino Vivi şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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