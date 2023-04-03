Gioele Salvadore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gioele Salvadore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gioele Salvadore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gioele Salvadore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gioele Salvadore 23 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gioele Salvadore Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gioele Salvadore'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gioele Salvadore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gioele Salvadore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
Gioele Salvadore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gioele Salvadore şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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