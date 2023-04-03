Gioele Salvadore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gioele Salvadore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gioele Salvadore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gioele Salvadore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.