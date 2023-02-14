Gion Chande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gion Chande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gion Chande kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gion Chande ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gion Chande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gion Chande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gion Chande

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gion Chande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gion Chande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gion Chande 3 Mayıs 1998 tarihinde Chur şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gion Fadri Chande şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gion Chande Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gion Chande, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gion Chande'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gion Chandeboyu ve yaşı kaç

Gion Chande Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gion Chande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gion Chande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gion Chande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U21

25 Temmuz 2016 yılında FC Vaduz

31 Aralık 2016 yılında FC Basel U21

30 Ocak 2017 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2017 yılında FC Basel U21

28 Eylül 2018 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

Gion Chande kimdir

Gion Chande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gion Chande şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Thusis-Cazis, BFV, FC St. Gallen, FC Basel 1893 AG

Gion Chande Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Gion Chande nereli

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