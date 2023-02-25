Giordano Colli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giordano Colli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giordano Colli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giordano Colli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giordano Colli 12 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giordano Colli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giordano Colli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına - tarihinde katılmıştır. Giordano Colli'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giordano Colli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giordano Colli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giordano Colli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giordano Colli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giordano Colli şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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