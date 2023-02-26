Giorgi Akhaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Akhaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Akhaladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Akhaladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Akhaladze 26 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Akhaladze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Consulting Management L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 23 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Akhaladze'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Akhaladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Akhaladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Akhaladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Akhaladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Zugdidi

23 Haziran 2022 yılında Kolkheti Poti

Giorgi Akhaladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Akhaladze şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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