Giorgi Arabidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Arabidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Arabidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Arabidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Arabidze 4 Mart 1998 tarihinde Vani şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი არაბიძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Arabidze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Group yapmaktadır. Giorgi Arabidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Arabidze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Arabidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Arabidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giorgi Arabidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Arabidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2015 yılında Shakhtar II

3 Temmuz 2018 yılında Nacional

21 Ağustos 2019 yılında Adanaspor

3 Ağustos 2020 yılında Nacional

12 Ocak 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2021 yılında Nacional

5 Temmuz 2021 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2021 yılında Nacional

24 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Giorgi Arabidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Arabidze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giorgi Arabidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Barcelona

Gürcistan takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 14 gol atmıştır.

Gürcistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.