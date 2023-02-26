Giorgi Begashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Begashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Begashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Begashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Begashvili 12 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ბეგაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Begashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Begashvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Begashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Begashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Begashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Begashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Gagra

10 Ocak 2014 yılında Merani Martvili

5 Ağustos 2014 yılında FC Samtredia

31 Aralık 2014 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2016 yılında FC Dila

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2017 yılında FC Dila

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Haziran 2020 yılında Chikhura

31 Ocak 2021 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Batumi

Giorgi Begashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Begashvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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