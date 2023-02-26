Giorgi Beraia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Beraia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Beraia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Beraia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Beraia 16 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ბერაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Beraia Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Giorgi Beraia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Beraia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Beraia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Beraia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Beraia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Beraia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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