Giorgi Chkhetiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Chkhetiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Chkhetiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Chkhetiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Chkhetiani 20 Şubat 2003 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ჩხეტიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Chkhetiani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Decagon Sports yapmaktadır. Giorgi Chkhetiani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Chkhetiani'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Chkhetiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Chkhetiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Chkhetiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Chkhetiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo II

1 Eylül 2021 yılında Braga U23

20 Haziran 2022 yılında Dinamo II

Giorgi Chkhetiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Chkhetiani şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Chkhetiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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