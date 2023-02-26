Giorgi Chochishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Chochishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Chochishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Chochishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Chochishvili 7 Mayıs 1998 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ჩოჩიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Chochishvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Giorgi Chochishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Chochishvili'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Chochishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Chochishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Chochishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Chochishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saburtalo

1 Ocak 2017 yılında FC Shevardeni

30 Haziran 2017 yılında Saburtalo

22 Ağustos 2017 yılında Slavia Prag B

8 Ocak 2018 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag B

22 Temmuz 2018 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2019 yılında FC Shevardeni

11 Temmuz 2019 yılında FC Dila

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

5 Temmuz 2021 yılında FC Merani

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Giorgi Chochishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Chochishvili şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Chochishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 23 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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