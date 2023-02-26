Giorgi Diasamidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Diasamidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Diasamidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Diasamidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Diasamidze 8 Mayıs 1992 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი დიასამიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Diasamidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Diasamidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Diasamidze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Diasamidze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gega_diasamidze/

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Giorgi Diasamidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Diasamidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Diasamidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Diasamidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AGF/Viby IF U19

1 Temmuz 2011 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2012 yılında FC Sasco

1 Temmuz 2013 yılında FC Dila

1 Şubat 2014 yılında Dinamo II

1 Ağustos 2014 yılında FC Sasco

1 Şubat 2015 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Saburtalo

1 Ocak 2020 yılında Soligorsk

17 Temmuz 2021 yılında FC Locomotive

Giorgi Diasamidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Diasamidze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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