Giorgi Eristavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Eristavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Eristavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Eristavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Eristavi 4 Şubat 1994 tarihinde Samtredia şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ერისთავი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Eristavi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Eristavi'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Eristavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Eristavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Eristavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Eristavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2013 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2014 yılında FC Gagra

10 Şubat 2014 yılında Dinamo II

15 Temmuz 2014 yılında FC Dila

1 Ocak 2017 yılında Liepaja

1 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2019 yılında FC Telavi

22 Ocak 2020 yılında Ventspils

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

Giorgi Eristavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Eristavi şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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