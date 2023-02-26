Giorgi Gabadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gabadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gabadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Gabadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Gabadze 2 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გაბაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Gabadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gabadze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Gabadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Gabadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Gabadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Gabadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

Giorgi Gabadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Gabadze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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