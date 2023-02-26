Giorgi Gaprindashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gaprindashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gaprindashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Gaprindashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Gaprindashvili 6 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გაფრინდაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Gaprindashvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Gaprindashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gaprindashvili'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Gaprindashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Gaprindashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Gaprindashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Gaprindashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2017 yılında Rustavi

1 Ocak 2018 yılında Sioni Bolnisi

7 Temmuz 2018 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında WIT Georgia

20 Haziran 2019 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında Shukura

1 Ocak 2022 yılında FC Dila

Giorgi Gaprindashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Gaprindashvili şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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