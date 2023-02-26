Giorgi Gegetchkori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gegetchkori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gegetchkori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giorgi Gegetchkori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giorgi Gegetchkori 2 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გეგეჭკორი şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giorgi Gegetchkori Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gegetchkori'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giorgi Gegetchkori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giorgi Gegetchkori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili
Giorgi Gegetchkori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giorgi Gegetchkori şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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