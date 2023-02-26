Giorgi Gegetchkori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gegetchkori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giorgi Gegetchkori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Gegetchkori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.