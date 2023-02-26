Giorgi Gogilashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gogilashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gogilashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Gogilashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Gogilashvili 11 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გოგილაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Gogilashvili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gogilashvili'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Gogilashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Gogilashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Gogilashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Gogilashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Chkherimela

1 Temmuz 2017 yılında Shukura

1 Ocak 2018 yılında FC Algeti

1 Temmuz 2018 yılında FC Gareji

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

1 Ağustos 2021 yılında WIT Georgia

Giorgi Gogilashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Gogilashvili şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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