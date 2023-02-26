Giorgi Gvelesiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gvelesiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gvelesiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Gvelesiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Gvelesiani 5 Mayıs 1991 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გველესიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Gvelesiani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Giorgi Gvelesiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gvelesiani'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Gvelesiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Gvelesiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Gvelesiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Gvelesiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2017 yılında Zob Ahan

20 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2019 yılında Sepahan

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Giorgi Gvelesiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Gvelesiani şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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