Giorgi Gvishiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gvishiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Gvishiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Gvishiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Gvishiani 19 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გვიშიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Gvishiani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Gvishiani'nin FC Samtredia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Gvishiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Gvishiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Gvishiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Gvishiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

20 Haziran 2021 yılında FC Gagra

31 Aralık 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

24 Haziran 2022 yılında FC Gagra

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Giorgi Gvishiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Gvishiani şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Gvishiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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