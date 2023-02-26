Giorgi Janelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Janelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Janelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Janelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Janelidze 25 Eylül 1989 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ჯანელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Janelidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Janelidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Janelidze'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Janelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Janelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Janelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Janelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2012 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2012 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2016 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2017 yılında Kolkheti Poti

23 Ocak 2018 yılında Dinamo Batumi

14 Şubat 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

1 Ocak 2022 yılında Shukura

Giorgi Janelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Janelidze şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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