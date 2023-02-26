Giorgi Jgerenaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Jgerenaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Jgerenaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Jgerenaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Jgerenaia 28 Aralık 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ჯგერენაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Jgerenaia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Jgerenaia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Jgerenaia'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Jgerenaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Jgerenaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Jgerenaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Jgerenaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Illichivets

30 Haziran 2013 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2013 yılında MFK Mykolaiv

7 Mart 2014 yılında FC Gagra

29 Şubat 2016 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2016 yılında FC Gagra

1 Ocak 2018 yılında FC Merani

1 Temmuz 2018 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

Giorgi Jgerenaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Jgerenaia şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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