Giorgi Kantaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kantaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kantaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kantaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kantaria 27 Nisan 1997 tarihinde Zugdidi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ქანთარია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kantaria Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Giorgi Kantaria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kantaria'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kantaria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/qanta3/

Giorgi Kantaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kantaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kantaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kantaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2017 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Giorgi Kantaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kantaria şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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