Giorgi Kavelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kavelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kavelashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kavelashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kavelashvili 23 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ყაველაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kavelashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kavelashvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kavelashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kavelashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kavelashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kavelashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında FC Algeti

1 Temmuz 2015 yılında Mark Stars

1 Ocak 2016 yılında Tbilisi

1 Ocak 2018 yılında Spaeri

Giorgi Kavelashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kavelashvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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