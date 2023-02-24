Giorgi Kharaishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kharaishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kharaishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kharaishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kharaishvili 29 Temmuz 1996 tarihinde Marneuli şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ხარაიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kharaishvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Giorgi Kharaishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kharaishvili'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kharaishvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giorgikharaishvili10/

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Giorgi Kharaishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kharaishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giorgi Kharaishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kharaishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saburtalo

23 Şubat 2018 yılında IFK Göteborg

1 Aralık 2018 yılında Saburtalo

1 Ocak 2019 yılında IFK Göteborg

12 Şubat 2021 yılında Ferencváros

Giorgi Kharaishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kharaishvili şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giorgi Kharaishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Saburtalo

Gürcistan takımında 20 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 30 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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