Giorgi Kharebashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kharebashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kharebashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kharebashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kharebashvili 22 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ხარებაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kharebashvili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Kharebashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kharebashvili'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kharebashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kharebashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kharebashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kharebashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Iberia

1 Temmuz 2015 yılında Sakartvelos U.

1 Temmuz 2016 yılında Tskhumi Sokhumi

16 Kasım 2016 yılında ara verdi

21 Temmuz 2017 yılında FC Telavi

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

20 Temmuz 2019 yılında FC Telavi

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

1 Şubat 2021 yılında FC Shevardeni

15 Nisan 2021 yılında FC Gareji

Giorgi Kharebashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kharebashvili şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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