Giorgi Khintibidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Khintibidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Khintibidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Khintibidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Khintibidze {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Khintibidze Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına - tarihinde katılmıştır. Giorgi Khintibidze'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Khintibidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Khintibidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Khintibidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Khintibidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Khintibidze şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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