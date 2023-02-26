Giorgi Kimadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kimadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kimadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kimadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kimadze 11 Şubat 1992 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ქიმაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kimadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Giorgi Kimadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kimadze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kimadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kimadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kimadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kimadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chikhura

20 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Giorgi Kimadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kimadze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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