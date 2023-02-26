Giorgi Kobuladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kobuladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Kobuladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Kobuladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Kobuladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kobuladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Kobuladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kobuladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kobuladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kobuladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kobuladze 26 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ქობულაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kobuladze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Kobuladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kobuladze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kobuladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kobuladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Kobuladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kobuladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında L-Georgia Kyiv

1 Temmuz 2015 yılında Ingulets 2

1 Temmuz 2016 yılında Ingulets 3

1 Ocak 2017 yılında Ingulets 2

1 Temmuz 2018 yılında Ingulets

13 Şubat 2019 yılında FC Gagra

1 Ocak 2023 yılında Torpedo Kutaisi

Giorgi Kobuladze kimdir

Giorgi Kobuladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kobuladze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Giorgi Kobuladze nereli

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