Giorgi Kukhianidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kukhianidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kukhianidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kukhianidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kukhianidze 1 Temmuz 1992 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი კუხიანიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kukhianidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maksym Stefansky yapmaktadır. Giorgi Kukhianidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kukhianidze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kukhianidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kukhianidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kukhianidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kukhianidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Torpedo Kutaisi

8 Ocak 2014 yılında FC Zestaponi

1 Ağustos 2014 yılında Shukura

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2016 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Tbilisi

9 Şubat 2021 yılında Qizilqum

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Giorgi Kukhianidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kukhianidze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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