Giorgi Kutsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kutsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Kutsia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Kutsia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Kutsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kutsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Kutsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kutsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kutsia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kutsia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kutsia 27 Ekim 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი კუცია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kutsia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Giorgi Kutsia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kutsia'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kutsia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kutsia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Kutsia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kutsia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Tbilisi

24 Ocak 2022 yılında Rabotnicki

20 Haziran 2022 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2023 yılında Liepaja

31 Aralık 2023 yılında Dinamo Tbilisi

Giorgi Kutsia kimdir

Giorgi Kutsia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kutsia şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Kutsia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Giorgi Kutsia nereli

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