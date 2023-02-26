Giorgi Kveladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kveladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kveladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kveladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kveladze 14 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ქველაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kveladze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Kveladze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kveladze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kveladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kveladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kveladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kveladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Locomotive

Giorgi Kveladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kveladze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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