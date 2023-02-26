Giorgi Kvernadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kvernadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Kvernadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Kvernadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Kvernadze 7 Şubat 2003 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი კვერნაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Kvernadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Kvernadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Kvernadze'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Kvernadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Kvernadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Kvernadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Kvernadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2022 yılında FC Telavi

31 Aralık 2022 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2023 yılında Saburtalo

2 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

Giorgi Kvernadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Kvernadze şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Kvernadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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