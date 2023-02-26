Giorgi Lomtadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Lomtadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Lomtadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Lomtadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Lomtadze 30 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ლომთაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Lomtadze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Lomtadze'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Lomtadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Lomtadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Lomtadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Lomtadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2022 yılında FC Dila

5 Temmuz 2022 yılında FC Gagra

Giorgi Lomtadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Lomtadze şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Lomtadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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