Giorgi Mamardashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Mamardashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Mamardashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Mamardashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Mamardashvili 29 Eylül 2000 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Gürcistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı გიორგი მამარდაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Mamardashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Giorgi Mamardashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Mamardashvili'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Mamardashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gmamardashvili25/

Giorgi Mamardashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giorgi Mamardashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Giorgi Mamardashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Mamardashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2019 yılında Rustavi

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2021 yılında Valencia

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2022 yılında Valencia

Giorgi Mamardashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Mamardashvili şuan Valencia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Mamardashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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