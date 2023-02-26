Giorgi Mchedlishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Mchedlishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Mchedlishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Mchedlishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Mchedlishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Mchedlishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Mchedlishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Mchedlishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Mchedlishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Mchedlishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Mchedlishvili 18 Ocak 1992 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი მჭედლიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Mchedlishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Mchedlishvili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Mchedlishvili'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Mchedlishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Mchedlishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Mchedlishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Mchedlishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2013 yılında WIT Georgia

8 Ağustos 2014 yılında Dinamo Tbilisi

10 Ocak 2015 yılında Guria

1 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

18 Ocak 2018 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2019 yılında Ventspils

20 Ocak 2021 yılında Samgurali

20 Haziran 2021 yılında FC Samtredia

20 Haziran 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Giorgi Mchedlishvili kimdir

Giorgi Mchedlishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Mchedlishvili şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Giorgi Mchedlishvili nereli

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