Giorgi Mirzikashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Mirzikashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Mirzikashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Mirzikashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Mirzikashvili 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი მირზიკაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Mirzikashvili Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Mirzikashvili'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Mirzikashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Mirzikashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Mirzikashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Mirzikashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

8 Mart 2022 yılında Rustavi

1 Nisan 2022 yılında Dinamo II

Giorgi Mirzikashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Mirzikashvili şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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