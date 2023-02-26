Giorgi Mirzoevi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Mirzoevi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Mirzoevi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Mirzoevi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Mirzoevi 13 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი მირზოევი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Mirzoevi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Giorgi Mirzoevi'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Mirzoevi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Mirzoevi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Mirzoevi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Mirzoevi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Mirzoevi şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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