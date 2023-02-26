Giorgi Moistsrapishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Moistsrapishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Moistsrapishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Moistsrapishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Giorgi Moistsrapishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Moistsrapishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Moistsrapishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Moistsrapishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Moistsrapishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Moistsrapishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Moistsrapishvili 29 Eylül 2001 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Moistsrapishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Giorgi Moistsrapishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Moistsrapishvili'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Moistsrapishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Moistsrapishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Moistsrapishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Moistsrapishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında FC Telavi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Giorgi Moistsrapishvili kimdir

Giorgi Moistsrapishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Moistsrapishvili şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Moistsrapishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giorgi Moistsrapishvili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davit Samurkasovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Samurkasovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danil Kuraksin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Kuraksin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merab Gigauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merab Gigauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi