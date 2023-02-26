Giorgi Moistsrapishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Moistsrapishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Moistsrapishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Moistsrapishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Moistsrapishvili 29 Eylül 2001 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Moistsrapishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Giorgi Moistsrapishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Moistsrapishvili'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Moistsrapishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Moistsrapishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Moistsrapishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Moistsrapishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında FC Telavi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Giorgi Moistsrapishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Moistsrapishvili şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Moistsrapishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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