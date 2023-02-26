Giorgi Nikabadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Nikabadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Nikabadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Nikabadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Nikabadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Nikabadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Nikabadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Nikabadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Nikabadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Nikabadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Nikabadze 10 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ნიქაბაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Nikabadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Giorgi Nikabadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Nikabadze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Nikabadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Nikabadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Nikabadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Nikabadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Guria

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2016 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2017 yılında FC Telavi

1 Ocak 2019 yılında FC Merani

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo Batumi

25 Ocak 2022 yılında Gudja United FC

1 Temmuz 2022 yılında Samgurali

Giorgi Nikabadze kimdir

Giorgi Nikabadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Nikabadze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Giorgi Nikabadze nereli

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