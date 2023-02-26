Giorgi Omarashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Omarashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Omarashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Omarashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Omarashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Omarashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Omarashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Omarashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Omarashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Omarashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Omarashvili 10 Şubat 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ომარაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Omarashvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Giorgi Omarashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Omarashvili'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Omarashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Omarashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Omarashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Omarashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Dinamo Academy

30 Eylül 2020 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Academy

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Giorgi Omarashvili kimdir

Giorgi Omarashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Omarashvili şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Omarashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giorgi Omarashvili nereli

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