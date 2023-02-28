Giorgi Papava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Papava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Papava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Papava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Papava 16 Şubat 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი პაპავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Papava Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Papava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Papava'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Papava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Papava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Papava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Papava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Tbilisi

20 Ocak 2015 yılında Nea Salamis

1 Temmuz 2015 yılında FC Dila

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

23 Ocak 2019 yılında Dinamo Tbilisi

30 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

3 Ocak 2023 yılında Pakhtakor

Giorgi Papava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Papava şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giorgi Papava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Tiflis U19

Gürcistan takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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