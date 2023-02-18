Giorgi Papunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Papunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Papunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Papunashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Giorgi Papunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Papunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Papunashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Papunashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Papunashvili 2 Eylül 1995 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი პაპუნაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Papunashvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Giorgi Papunashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Papunashvili'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 25 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Papunashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giorgipapunashvilii/

Giorgi Papunashviliboyu ve yaşı kaç

Giorgi Papunashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Papunashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Papunashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Papunashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Dinamo II

1 Kasım 2013 yılında Dinamo Tbilisi

27 Temmuz 2015 yılında W. Bremen II

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

12 Ocak 2020 yılında Racing

21 Temmuz 2020 yılında Real Zaragoza

1 Ocak 2021 yılında Apol. Limassol

12 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağu 2022 yılında Radnicki Nis

Giorgi Papunashvili kimdir

Giorgi Papunashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Papunashvili şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Papunashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giorgi Papunashvili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
İlyas El Qaada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Qaada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlyas El Qaada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Qaada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Badreddine Abyir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Abyir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Badreddine Abyir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Abyir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!