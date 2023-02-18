Giorgi Papunashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Papunashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Papunashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Papunashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Papunashvili 2 Eylül 1995 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი პაპუნაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Papunashvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Giorgi Papunashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Papunashvili'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 25 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Papunashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giorgipapunashvilii/

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Giorgi Papunashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Papunashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Papunashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Papunashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Dinamo II

1 Kasım 2013 yılında Dinamo Tbilisi

27 Temmuz 2015 yılında W. Bremen II

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

12 Ocak 2020 yılında Racing

21 Temmuz 2020 yılında Real Zaragoza

1 Ocak 2021 yılında Apol. Limassol

12 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ağu 2022 yılında Radnicki Nis

Giorgi Papunashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Papunashvili şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Papunashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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