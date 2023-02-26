Giorgi Pirtakhia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Pirtakhia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Pirtakhia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Pirtakhia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Pirtakhia 17 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი პირთახია şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Pirtakhia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Giorgi Pirtakhia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Pirtakhia'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Pirtakhia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Pirtakhia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giorgi Pirtakhia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Pirtakhia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Giorgi Pirtakhia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Pirtakhia şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Pirtakhia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.