Giorgi Rekhviashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Rekhviashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Rekhviashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Rekhviashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giorgi Rekhviashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Rekhviashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giorgi Rekhviashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Rekhviashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Rekhviashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Rekhviashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Rekhviashvili 1 Şubat 1988 tarihinde Rustavi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი რეხვიაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Rekhviashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROACTIVE SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Giorgi Rekhviashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Rekhviashvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Rekhviashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Rekhviashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Giorgi Rekhviashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Rekhviashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zugdidi

31 Aralık 2008 yılında Metalurgi R.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Tbilisi

1 Şubat 2013 yılında Chikhura

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2014 yılında Chikhura

19 Ağustos 2014 yılında Boluspor

23 Temmuz 2015 yılında Dinamo Tbilisi

12 Ocak 2016 yılında Chikhura

1 Ocak 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Saburtalo

9 Ocak 2019 yılında APO Levadiakos

17 Haziran 2019 yılında Saburtalo

22 Ocak 2020 yılında Ventspils

1 Ocak 2021 yılında Shukura

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Batumi

Giorgi Rekhviashvili kimdir

Giorgi Rekhviashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Rekhviashvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Giorgi Rekhviashvili nereli

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