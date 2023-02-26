Giorgi Robakidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Robakidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Robakidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giorgi Robakidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giorgi Robakidze 30 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი რობაქიძე şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giorgi Robakidze Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Robakidze'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giorgi Robakidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giorgi Robakidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti
Giorgi Robakidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giorgi Robakidze şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Giorgi Robakidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Gürcistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.
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