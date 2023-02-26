Giorgi Tchedia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Tchedia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Tchedia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Tchedia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Tchedia 28 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ჭედია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Tchedia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maksym Stefansky yapmaktadır. Giorgi Tchedia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Giorgi Tchedia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Tchedia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Tchedia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Tchedia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Tchedia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ağustos 2009 yılında Metalurgi R.

1 Eylül 2010 yılında Turan Tovuz

1 Ağustos 2011 yılında Metalurgi R.

1 Temmuz 2012 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2013 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2014 yılında Torpedo Kutaisi

15 Ocak 2015 yılında Mertskhali

1 Ağustos 2015 yılında Kolkheti Khobi

1 Temmuz 2016 yılında Guria

1 Ocak 2017 yılında Kolkheti Khobi

1 Şubat 2019 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2020 yılında Kolkheti Khobi

Giorgi Tchedia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Tchedia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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