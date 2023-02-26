Giorgi Tkemaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Tkemaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Tkemaladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Tkemaladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Tkemaladze 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Tkemaladze Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Giorgi Tkemaladze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Tkemaladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Tkemaladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Giorgi Tkemaladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Tkemaladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Tkemaladze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.