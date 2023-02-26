Giorgi Tsetskhladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Tsetskhladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Tsetskhladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giorgi Tsetskhladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giorgi Tsetskhladze 29 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ცეცხლაძე şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giorgi Tsetskhladze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Tsetskhladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Tsetskhladze'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giorgi Tsetskhladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giorgi Tsetskhladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Gori FC
31 Aralık 2022 yılında Dila II
2 Ocak 2023 yılında FC Dila
Giorgi Tsetskhladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giorgi Tsetskhladze şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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