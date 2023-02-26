Giorgi Ugrekhelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Ugrekhelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Ugrekhelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Ugrekhelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Ugrekhelidze 26 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Ugrekhelidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Ugrekhelidze'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Ugrekhelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Ugrekhelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Ugrekhelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Ugrekhelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tbilisi City

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

Giorgi Ugrekhelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Ugrekhelidze şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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